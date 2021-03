Westervoortse bieb dreigt te verdwijnen door halvering subsidie: ‘de deuren sluiten is het allerlaatste wat ik wil doen’

Column Humphrey Ottenhof Geheim argument

10 maart Westervoorters laten de dingen niet zomaar over hun kant gaan. Ze pikken niet alles. Over ’t Rooie Darp is oud-raadslid en oud-aannemer Jo Krechting in de pen geklommen. Hij verwijt gemeentebestuur en Vivare gevoel te missen voor wat gemeenschapszin en binding betekent in zijn woonplaats. Als deskundige stelt hij ook nog eens, dat met bouwkundige aanpassingen aanvaardbaar woongenot en dito huur mogelijk zouden moeten zijn voor de beeldbepalende huizenpartij.