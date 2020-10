Westervoortse brug in Franse kleuren na terreuraanslag in Nice

Zingen met ‘Jong van Hart’ maakt doorstart

10 oktober DUIVEN/ WESTERVOORT - Zanger-schrijver Paul Mulder uit Zevenaar was in maart amper begonnen met het zangproject ‘Jong van Hart’ of hij moest er vanwege de corona-lockdown al weer mee stoppen. Vanaf woensdag 28 oktober maakt het project voor oudere jongeren in Duiven en Westervoort een doorstart.