Westervoortse buurt rond Fort Geldersoord in rep en roer om bouwplan voor ‘lelijke, moderne blokkendozen’

Ze wisten niet wat ze zagen. Sinds 2008 dachten de omwonenden van het voormalige Westervoortse Fort Geldersoord dat ze hun fort als het ware zouden terugkrijgen in de vorm van woningen. Een rondlopende keermuur, kleine raampjes, daarboven een aarden wal. ,,Maar wat is het plan nu ineens?”, zegt buurtbewoner Gidion Bouwmeister. ,,Lelijke, moderne blokkendozen, die op geen enkele manier de geschiedenis in herinnering roepen.”



De buurt rondom het verdwenen fort is in rep en roer. Honderd bewoners hebben zich verenigd rondom een actiecomité van acht personen. Het nieuwe plan moet van tafel, zoveel is zeker. ,,En er is haast bij, want op 23 maart moet de gemeenteraad een besluit nemen over het bestemmingsplan”, zegt Leon Uittenbogaard, lid van het comité.