Westervoortse verdachte van seks met weggelopen meisje (13) blijft vastzitten

VIDEO Fred heeft in zijn tuin in Wester­voort een ransuilen­ge­zin: ‘Zo bijzonder dit’

28 juni WESTERVOORT - Het is goed toeven in de tuin van Fred de Brouwer in Westervoort. Vindt een ransuilengezin. Elke avond krijgen de jongen van een uilenpaartje vliegles in de St.Willebrorduslaan. ,,Ik weet niet of wij muizen in de tuin hadden, maar dat kunnen er nu niet veel meer zijn”, grapt De Brouwer.