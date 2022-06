Westervoortse VVD-leider kruipt met drank op achter het stuur, maar verzwijgt veroordeling voor zijn partij

De 25-jarige Ten Kortenaar, fractieleider van de drie zetels tellende coalitiepartij VVD, is in december 2019 bij een politiecontrole in Westervoort betrapt op rijden onder invloed. Dat was in het jaar dat hij fractievoorzitter was geworden en een jaar nadat hij in de gemeenteraad was verkozen.



Een rechtszaak heeft even op zich laten wachten, maar begin mei dit jaar is Ten Kortenaar veroordeeld door de politierechter. Hij heeft die veroordeling niet gemeld binnen zijn partij. Zo zegt de Westervoortse VVD-wethouder Jan Derksen van niets te weten. ,,Roderick heeft me hier nooit iets over verteld.”



Ook voorzitter Mathieu van Engen van het VVD-bestuur voor de Liemers en de gemeente Lingewaard was niet op de hoogte.