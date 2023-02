Westervoortse wethouder Hans Sluiter: ,,Zwembad De Pals behouden door zonnepanelen en betere isolatie”

Hij vermoordde Wendy Rutjes (30), en is nu klaar met tbs: ‘Hoe kun jij leven met dit op je geweten?’

De tbs van de 41-jarige man die in 2013 zijn ex-vriendin Wendy Rutjes in haar woning in Zevenaar om het leven bracht, is vrijdag beëindigd. Nabestaanden hebben het er moeilijk mee.