Wonen in de Werenfriduskerk kan, maar dan wel met geluidwerende maatregelen

Golf aan fietsen­dief­stal­len in de Liemers, ook fiets van kroegbaas Rooie Jan gejat voor zijn café in Zevenaar

Op slot gezet en toch gestolen. In de Liemers zijn de afgelopen dagen minimaal veertien fietsen verdwenen. Een van de fietsen is van kroegbaas Jan Nijlant van café Rooie Jan in de Weverstraat in Zevenaar.