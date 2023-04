Zó worden IJsselbruggen in A12 tussen Arnhem en Westervoort vernieuwd: binnenkort zelf kijkje nemen

indebuurt.nl PLUS Spijker­laan gaat open en je kan 1 minuut gratis winkelen winnen

Van oranje naar groen: PLUS supermarkt neemt het stokje over van de Coop in de Spijkerlaan. Binnenkort is de opening van de nieuwe winkel op nummer 26. Om dat te vieren is er korting, taart en een loterij waarin je kansmaakt op één minuut gratis boodschappen doen.