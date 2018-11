1 energiedrankje: binnen 90 minuten verhoogde kans op hartaanval en beroerte

Verhoogde bloedsuikerspiegel

De onderzoekers vermoeden dat het vernauwen van de bloedvaten veroorzaakt wordt door de slechte ingrediënten-mix van de energiedrankjes: cafeïne, suiker, taurine en andere kruiden. Eén blikje bevat al snel 35-40 gram suiker, aan cafeïne zit er al snel 80 milligram in, evenveel als in 2,5 blikjes cola. Bij elkaar zorgt dat voor een verhoogde bloedsuikerspiegel, wat weer tot nauwere vaten leidt.



,,Naarmate de drankjes populairder worden, is het belangrijk om de effecten beter te bestuderen”, stelt dokter John Higgins, professor geneeskunde aan de McGovern School in Amerika. ,,Alleen zo kunnen we bepalen wat een veilig consumptiepatroon is.”



Dat energiedrankjes slecht zijn, was al bekend. Ze drogen het lichaam uit, en vertragen de vochtopname in de darm. Het spijsverteringsstelsel wordt zo in de war gestuurd. Eerder was ook al bekend dat ze voor hartritmestoornissen konden zorgen.



