600 jaar na de vloed: ‘Absurd dat we gewoon doorbouwen alsof er niets aan de hand is’

Unieke beelden: zeedrone filmt voor het eerst orkaan van binnenuit

Amerikaanse wetenschappers hebben een met camera uitgeruste zeedrone bestuurd, die van binnenuit de over de Atlantische Oceaan razende orkaan Sam filmde. De beelden zijn donderdag vrijgegeven door de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), een federale instantie in de VS die zich bezighoudt met meteorologie en oceanografie.

1 oktober