96-jarige wint Nobelprijs voor science fiction-achtig 'pincet' van laserstraal

Wetenschap­pers zijn het eens: grootste ooit is olifantsvo­gel

27 september De wetenschap is eruit: dit is de grootste vogel die ooit heeft geleefd. Het is de Vorombe titan, een uitgestorven olifantsvogel die tot duizend jaar geleden leefde op Madagaskar. Volgens het gezaghebbende Britse Zoology Institute komt daarmee een eind aan een al decennia woedende discussie tussen wetenschappers.