Advies Gezondheidsraad: Geef eerste AstraZeneca-vaccins aan mensen tussen 60 en 65 jaar

Skelet van 'de opa van de T-rex' verkocht voor meer dan 3 miljoen

13 oktober Het skelet van een allosaurus is vandaag in Parijs voor meer dan 3 miljoen euro verkocht, aldus een tweet van veilinghuis Drouot. De verkoopprijs van 3,07 miljoen euro lag beduidend hoger dan de vooraf geschatte opbrengst van 1 tot 1,2 miljoen euro. De veilingmeester heeft geen informatie over de koper verstrekt.