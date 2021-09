Bang voor piraten: reis miljardentelescoop naar lanceerlocatie niet zonder gevaren

Zomeruniversiteit Tijdens pandemie gaat complotthe­o­rie er in als koek: ‘Iedereen trapt wel eens in onwaar bericht’

8 augustus De knapste koppen van Nederland vertellen deze zomer over ontwikkelingen in hun vakgebied. Waarom gelooft de een in complottheorieën en de ander niet? Hoogleraar Bob Fennis doet onderzoek. Mensen zijn verrassend snel geneigd onzin te geloven, zo blijkt.