Bemand ruimtelab ISS draait al 20 jaar rondjes om de aarde

‘Uitleggen wat je doet’, is volgens Kuipers belangrijk om alle geïnvesteerde miljarden – zo’n 100 miljard euro, verspreid over 35 jaar – op de grond te kunnen uitleggen. ,,Het is natuurlijk best een dure grap”, geeft hij toe. ,,We doen aan ruimtevaart om allerlei redenen. Exploratiedrang is er ook een van. We hebben de oceanen, de lucht en de polen veroverd. Wat was daar te halen?”



Twee decennia ISS hebben onze ogen ook geopend voor onze thuisplaneet, vindt Kuipers. ,,Het is heel mooi om door ogen van astronauten de aarde te zien. Allerlei satellieten doen metingen, maar als je door mensenogen zaken als bosbranden, ontbossing en erosie kan zien en astronauten vertellen daarover, dan krijg je een veel beter besef hoe kwetsbaar die aarde is.”