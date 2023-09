Bijna hele wereldbevolking blootgesteld aan hogere temperaturen

met video Ruimtetele­scoop gelanceerd die een van de grootste mysteries van universum moet ontrafelen

Vanaf de ruimtebasis Kennedy Space Center bij Cape Canaveral in Florida is een Falcon 9-raket van het ruimtebedrijf SpaceX succesvol opgestegen met de Europese ruimtetelescoop Euclid aan boord. Euclid gaat een ongekend nauwkeurige atlas van ruimte en tijd maken om te ontdekken waarom het heelal steeds sneller blijft uitdijen. Wetenschappers hopen daarmee nieuw inzicht te krijgen in een van de grootste vraagstukken over ons heelal: wat zijn donkere materie en energie?