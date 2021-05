Bod van 2 miljoen euro op stoel eerste toeristische vlucht naar de ruimte: wie biedt meer?

Nieuwe stap in strijd particulie­re ruimte­vaart: Jeff Bezos wil in juli eerste toerist in ruimte

5 mei Blue Origin, het commerciële ruimtevaartbedrijf van zakenman Jeff Bezos, wil op 20 juli voor het eerst een toerist naar de ruimte brengen. Het is de bedoeling dat hij of zij naar een hoogte van ruim 100 kilometer gaat. Daar is de ruimtevaarttoerist een paar minuten gewichtloos en kan hij de kromming van de aarde zien. Daarna zakt het vaartuig met de passagier terug naar het oppervlak van de aarde. Bezos’ plannen zijn een nieuwe stap in de strijd om de ruimtevaarttoerist.