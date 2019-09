Bioloog Jan van Hooff vindt dat apen en mensen veel op elkaar lijken: ook de chimpansee heeft gevoel voor humor

Jan van Hooff (83) recht de rug. Hij wordt een baviaan, begint luid te smakken met zijn lippen. ,,Dit is een teken van aanhankelijkheid. Voor bavianen en makaken is dit geritualiseerd vlooigedrag. Smakken betekent ‘ik wil jou vlooien, bij jou zijn’’’, zegt de bioloog als hij in zijn woonkamer in Bilthoven is uitgesmakt, weer mens is geworden en lacht om zijn eigen optreden.



Niemand kan zo goed lipsmakken als Jan van Hooff. En ook niemand kan zo smakelijk lachen. Hij heeft er niet alleen het juiste, expressieve gezicht voor. Hij weet heel goed wat hij doet en zegt, na een leven lang apen kijken. Zijn studie naar de evolutie van de lach maakte van hem een internationaal erkend primatoloog.