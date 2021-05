China deelt eerste door Marsverkenner gemaakte foto's van rode planeet

De Zhurong landde zaterdag op Mars. China is het derde land dat erin slaagt een ‘rover’ gecontroleerd te laten landen op de rode planeet. Dat lukte eerder alleen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Europa wil in 2023 toetreden tot dat gezelschap. De honderden miljoenen kilometers lange oversteek naar Mars is al lastig, maar de laatste minuten voor de landing zijn nog veel moeilijker. Vaartuigen schieten op hoge snelheid de dampkring van Mars binnen, waarna ze in korte tijd moeten afremmen om uiteindelijk voorzichtig neer te komen op de grond.

Ruimterots

Utopia Planitia is miljarden jaren geleden ontstaan door de inslag van een ruimterots. Mogelijk heeft er ooit een oceaan gestaan. Diep onder de grond is er nu misschien ijs te vinden. De Chinese verkenner is vernoemd naar een mythische vuurgod. Het rijdende laboratorium zit vol wetenschappelijke instrumenten.



Daarmee wil China sporen van leven vinden en het oppervlak en de bodem van Mars in kaart brengen. Daarnaast wil Peking zijn grote ambities in de ruimte laten zien. Het land wil in de komende jaren onder meer zijn eigen ruimtestation bouwen. Dat heet Tiangong (Hemels Paleis).