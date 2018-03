Chinees ruimtestation stort dit weekend neer op aarde

Ruimtevaartorganisatie ESA voorspelt dat het ruimtestation tussen zaterdagochtend en zondagmiddag de dampkring zal bereiken. De Chinezen zelf houden een wat ruimere marge aan tot en met woensdag. Op basis van de huidige baan van Tiangong-1 zal dat gebeuren boven de VS, China, Afrika, Zuid-Europa, Australië of Zuid-Amerika.



Volgens westerse ruimtevaartexperts is China de controle over het station kwijtgeraakt. Ontwerper Zhu Zongpeng ontkent dat echter, maar geeft ook geen verdere details over wat China van plan is rond de terugkeer van het station. Naar verwachting zal zo'n 10 procent van het gevaarte de terugreis overleven. De kans dat iemand op aarde erdoor geraakt zal worden, is kleiner dan één biljoen.