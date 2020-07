Chinese sonde Hemelse Vragen begint aan marathonreis naar planeet Mars

Het wordt druk op en rond de planeet Mars. Maandag lanceerde de Verenigde Arabische Emiraten al een sonde naar de rode planeet en later deze maand stuurt de VS een ruimtevaartuig die kant op. In de race naar Mars laat ook China zich niet onbetuigd. Vandaag koos de onbemande Marsmissie Tianwen-1 het zwerk. Nu al een succes, aldus de Chinezen.

De eerste Marsmissie die China zelf uitvoert en die Tianwen-1 heet, wat Hemelse Vragen-1 betekent, steeg op van het zuidelijke eiland Hainan. Het ruimtevaartuig brengt een onbemand karretje naar de Rode Planeet, dat daar gaat rondrijden en onderzoek doen. De Chinezen willen, na de reis van tientallen miljoenen kilometers, sporen van leven vinden en het oppervlak en de Marsbodem in kaart brengen.



Het is niet de eerste keer dat China naar de planeet wil gaan. In 2011 begon het samen met Rusland aan een reis, maar die poging mislukte. Het vaartuig bleef in zijn baan rond de aarde steken en kon de oversteek naar Mars nooit maken. Uiteindelijk brandde het op in de Aardse atmosfeer. Na die mislukte samenwerking besloot China het daarom nu zelf te doen.



De Chinese sonde heeft ongeveer zeven maanden nodig om Mars te bereiken, waarna het volgens planning in april het onderzoekskarretje op het oppervlak moet zetten. Dat lukte tot nu toe alleen de Verenigde Staten met hun NASA-missies naar de rode planeet. Ook techmiljardair, Tesla- en SpaceX-baas, Elon Musk wil zo snel mogelijk naar Mars. Hij is ervan overtuigd dat mensen binnen afzienbare tijd voet op de planeet kunnen zetten.



Volledig scherm De raket Lange Mars-5 bracht de sonde binnen drie kwartier in een baan om de aarde. © AFP

Ruimtevaartfanaten

Musk stuurde in 2018 een van zijn eigen Tesla's de ruimte in met behulp van SpaceX’ Falcon Heavy-raket. De raket, die onlangs ook met succes astronauten naar het internationale ruimtestation ISS bracht, moet de basis vormen voor wat Musk als de kolonisatie van Mars ziet. De Falcon Heavy is de sterkste raket sinds de Saturn V, die de mens in de jaren 60 en 70 naar de maan bracht.



Voor hun wetenschappelijke krachttoer maakten de Chinezen gebruik van de Chang Zheng-5, wat vertaald zoveel als Lange Mars-5, betekent. De lancering werd door talloze ruimtevaartfanaten gadegeslagen vanaf een tegenover de lanceerplek gelegen strand. Toen de raket onder een onbewolkte hemel met succes loskwam van de grond, schreeuwden ze het uit van opwinding.



Volledig scherm De lancering is volgens deskundigen een fraai staaltje ruimtevaart, maar het lastigste deel moet nog komen. © EPA

‘Dit biedt hoop’

,,Dit biedt hoop, een soort van kracht’’, sprak Li Dapeng, medeoprichter van de Chinese tak van een internationale groep Mars-enthousiastelingen. Gestoken in een T-shirt van de Mars Society, zoals de club heet, keek hij samen met zijn vrouw, 11-jarige zoontje en zo'n 2000 anderen naar de lancering. 45 minuten later kon de vluchtleiding laten weten dat de Mars-sonde met succes in een baan rond de aarde was gebracht.



Vanuit die positie moet het ruimtevaartuig, via een ruimere omloopbaan, koers zetten naar Mars. ,,Het is fantastisch dat weer een land richting Mars vertrekt’’, zegt planeetwetenschapper Katarina Miljkovic, van de Australische Curtin-universiteit. Van een ruimterace wil ze echter niet spreken. ,,Het is meer een marathon geworden die we allemaal willen lopen.’’



Volledig scherm De Chinese Marsrover werd getest op zijn kunnen op een basis in Huailai in de provincie Hubei. © AP

Lastige onderneming

Als alles volgens planning gaat, lanceert de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA volgende week haar modernste Mars-rover vanaf Cape Canaveral in Florida. In vergelijking met het Chinese karretje is de Perseverance een gigant. Het ding weegt ruim een ton en moet zo'n twee jaar rond gaan rijden op Mars. De Amerikanen zijn tot nu toe de enigen die het zover brachten met de rovers Sojourner, Opportunity, Spirit en Curiosity.



Mogelijk sluit de 240 kilo wegende Tianwen-1 aan in dat vermaarde rijtje. Let wel, bij Mars aankomen is een prestatie, maar erop landen is minstens zo'n lastige onderneming. ,,De lancering was een moedig begin’’, zegt astronoom Jonathan McDowell, van het Harvard-Smithsonian Center voor astrofysica. ,,De volgende uitdaging is, als alles nog werkt bij aankomst, om de afdaling en landing te overleven.’’

Volledig scherm Als alles meezit, moet de Chinese Marsrover over zeven maanden landen op de rode planeet en daar drie maanden onderzoek gaan doen. © Xinhua News Agency

Volledig scherm De reis naar Mars is een volgende stap in het ambitieuze ruimtevaartprogramma van China. © AP

Sebastiaan Vet, van de Universiteit van Amsterdam, vertelt over een mogelijk verblijf op Mars: