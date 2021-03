De onderbelichte kant van Erasmus: ‘Zijn vijfhonderd jaar oude humor is nog springlevend’

Pinguïns ontkomen aan ramp: reusachti­ge ijsberg breekt in stukken

3 februari De pinguïns en zeehonden op een eilandengroep in de buurt van de Zuidpool zijn ontkomen aan een natuurramp. Een van de grootste ijsbergen ooit koerste af op Zuid-Georgia, waar ze wonen. Uit nieuwe satellietbeelden van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA blijkt echter dat de ijsberg vorige week in stukken uiteen is gevallen en langs de eilanden drijft.