Deze week eerste testvlucht met Marshelikopter: ‘Van de hele missie windt me dit het meeste op’

Eerste vlucht van Marsheli­kop­ter uitgesteld wegens technisch probleem

11 april De eerste buitenaardse helikopter gaat voorlopig nog niet rondvliegen op Mars. Het onbemande toestel zou in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) zijn eerste korte vlucht maken op de rode planeet, maar die is uitgesteld. Bij een repetitie is een technisch probleem aan het licht gekomen. Op zijn vroegst komende woensdag wordt een nieuwe poging gedaan om op te stijgen.