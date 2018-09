Dierenmummies uit ijstijd ontdekt in smeltende ijslaag van Canada

Beide dieren werden al in 2016 gevonden door mijnwerkers, maar pas afgelopen donderdag onthuld. Het is zeer uitzonderlijk dat fossielen nog hun vacht, huid en spierweefsel hebben, maar deze kadavers van meer dan 50.000 jaar oud hebben dat nog. Het wolvenjong is nog helemaal intact, het rendierkalf gedeeltelijk.



Canada was tijdens de laatste ijstijd gedeeltelijk bedekt met een dikke laag ijs, maar Yukon bleef gedeeltelijk groen. De wolf en de kariboe leefden vermoedelijk samen met wolharige mammoeten en sabeltandkatten. De gevonden exemplaren worden nu tentoongesteld in cultuurcentrum Dänojà Zho in Dawson City. Ze blijven daar tot eind van de maand.



,,Het is voor zover wij weten het enige gemummificeerde wolvenjong ter wereld'', zei paleontoloog Grant Zazula tegen de krant The Guardian. Wetenschappers hebben verrukt gereageerd op de vondst en hopen onderzoek te kunnen doen naar de doodsoorzaak, voeding en gezondheid van de dieren.