Dit is hoe het op Mars klinkt

VideoDe Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa heeft vandaag het geluid van de wind op Mars wereldkundig gemaakt. Het geluid is opgenomen met supergevoelige sensoren in Marsverkenner InSight die eind november met succes op de rode planeet landde.

Volgens Nasa is het lage, ruisende geluid - dat alleen goed te horen is met een koptelefoon of installatie met goede subwoofer voor lage tonen - opgevangen met een geavanceerde seismometer die de kleinste trillingen kan registreren. Met het apparaat hoopt Nasa aardbevingen in de bodem van Mars te kunnen meten, maar het blijkt ook door luchtstromen veroorzaakte vibraties op te kunnen vangen. De Marswind werd ook waargenomen door een luchtdrukmeter aan boord.

De wind blaast over de buitenkant en de uitgeklapte zonnepanelen van InSight heen, waardoor nauwelijks hoorbare trillingen in de verkenner ontstaan. Volgens Nasa zijn de geregistreerde, ultrasone vibraties bijna niet te horen met onze oren. Om die reden is het geluid dat te horen is in een vandaag gepubliceerd YouTubefilmpje wat versterkt en de frequentie honderd keer verhoogd.

InSight landde 26 november om 20.54 uur Nederlandse tijd met succes op Mars. Daarmee kwam een eind aan zijn 482 miljoen kilometer lange en zeven maanden durende ruimtereis. De Marsverkenner zal de komende twee jaar in de bodem van Mars boren om de binnenkant van de planeet te onderzoeken.

De landing zelf was een ware thriller. Een uur voor de grootse finale stuurde het controlecentrum op aarde de laatste instructies door naar InSight en moest daarna gespannen afwachten of alles goed zou gaan. Het apparaat – dat ruim een miljard dollar heeft gekost – kwam met een snelheid van zo’n 20.000 kilometer per uur de atmosfeer van Mars binnen en had minder dan zeven minuten om af te remmen tot bijna nul. Tijdens de afdaling beschermde een hitteschild de sonde tegen de enorme hitte. Ook de hoek van intrede was van belang. Die moest exact 12 graden zijn, de minieme grens tussen afkaatsen de ruimte in of door wrijving met de atmosfeer in vlammen opgaan.

