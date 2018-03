We leven alweer een week in het lenteseizoen en dus beginnen dieren zich kenbaar te maken en gaan de eerste knoppen aan de bomen open. En dat is goed nieuws, want de natuur is niet alleen leuk om naar te kijken, maar ze is ook belangrijk voor onze gezondheid en de bescherming tegen klimaatverandering.



Hier lopen we tegen een groot probleem aan: de biodiversiteit gaat op dit moment namelijk wereldwijd in een rap tempo achteruit, zo concludeert IPBES, een platform van internationale wetenschappers. En ook de hoeveelheid natuur in de steden vermindert sterk volgens ecoloog Robbert Snep van Wageningen University & Research. Hij gaf hierover op 26 maart een college bij de Universiteit van Nederland.



Die achteruitgang is zonde, want de aanwezigheid van natuur heeft vele voordelen voor de mens. Het maakt ons weerbaarder tegen stress en andere negatieve gevoelens. Onderzoek heeft bijvoorbeeld aangetoond dat uitzicht op groen zorgt voor een sneller herstel en minder pijnstillergebruik na een operatie. Natuur speelt ook een belangrijke rol bij het verminderen van de verruiging van het klimaat. Mits er genoeg groen is in de stad, kan het verkoeling bieden in de zomer en het water van hevige stortbuien opvangen.