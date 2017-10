Een band opbouwen met je kind kan al voordat die geboren is

Regelmatig over de buik aaien, samen een naam verzinnen, bedenken hoe de baby eruit zal komen te zien en op de voeding letten. Het zijn allemaal manieren om al voor het kind geboren is er een band mee op te bouwen. Doe dat vooral: het is belangrijk voor later, zo blijkt uit onderzoek van De Cock.

Zelfregulatie

Als ouders al tijdens de zwangerschap een goede verstandhouding voelen met hun kind, houdt dit meestal ook na de geboorte stand. Dat is vervolgens weer positief van invloed op de ontwikkeling van de 'zelfregulatie' van het kind. ,,Dat houdt in dat jonge kinderen hun gedrag en emoties beter onder controle kunnen houden. Ze zitten dus bijvoorbeeld meer stil, raken niet gelijk van streek als er iets in hun omgeving verandert en zijn niet al te impulsief. Bij een minder goede kwaliteit van de band is die zelfregulatie minder ontwikkeld. Dat kan leiden tot gedragsproblemen.’’

Gevoelens

Al jaren is vanuit onderzoek bekend dat een kind zich goed moet kunnen hechten aan de ouders. Dit zodat een kind op latere leeftijd zijn emoties goed onder controle kan houden. Om ook de invloed die gevoelens van ouders hierin spelen te onderzoeken volgde De Cock voor haar promotie ruim 300 zwangere vrouwen en hun partners tot twee jaar na de geboorte. Via vragenlijsten onderzocht ze de invloed van die band die ouders voelen. Haar collega-onderzoekers brachten huisbezoeken om het gedrag van ouders en kinderen te analyseren. ,,Uit het onderzoek blijkt dat de gevoelens van ouders vrij stabiel blijven. Is de band tijdens de zwangerschap al goed, blijft dat de eerste jaren na de geboorte ook zo. Als de band minder goed van kwaliteit is, blijft dit vaak ook zo.’’

Zowel vaders als moeders kunnen volgens De Cock al tijdens de zwangerschap een band opbouwen. ,,Bij moeders gaat dit op een concretere manier. Zij kunnen ook over hun eigen buik aaien en voelen het kindje bewegen. Vaders bouwen die band bijvoorbeeld op door over de naam te praten of door te bedenken hoe het kindje eruit gaat zien.’’

Opvoedstress

Volledig scherm Evi de Cock deed onderzoek naar de band die zwangere ouders voelen met hun ongeboren kindje. Wanneer het niet lukt een goede relatie op te bouwen, kan dat te maken hebben met gevoelens van angst en depressiviteit van de ouders. ,,Ook kan dit komen door problemen in de sociale omgeving, bijvoorbeeld als ouders weinig steun ervaren van de partner.''



Niet alleen voor de emotionele toestand van het kind kan een minder goede band die de ouders ervaren problemen opleveren. Ook voor de ouders zelf kan dit het geval zijn. ,,Zij voelen zich kwetsbaarder en ervaren meer opvoedstress dan ouders die een goede band hebben met hun kind. Hun vertrouwen in de eigen kwaliteiten als ouder kunnen afnemen.’’

Ondersteuning