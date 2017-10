Een duurzaam dak van condooms en tampons

Is dat dan niet vies? ,,Het is misschien wel een beetje ranzig'', vertelt Anne. ,,Mijn vriendinnen keken ook wel raar op toen ik vertelde dat ik me bezig zou gaan houden met gebruikte condooms en tampons. Ach, je raakt gewend aan de viezigheid. Het is écht een heel leuk project.'' Jelle is het daar mee eens. ,,Ik vind het mooi dat wij op deze manier ons steentje kunnen bijdragen aan een duurzame wereld. Daarnaast is het tof dat wij echt een verschil maken voor HHSK, omdat zij hun afval nu nog verbranden en onze oplossing volledig duurzaam is.''



Het drietal won met het project de wedstrijd. De prijs? Begeleiding om een start-up rondom het idee op te zetten en een bedrag van 5.000 euro om in het project te investeren.