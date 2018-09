'Een olieramp kan zo weer gebeuren'

'De menselijke factor is belangrijker geworden na de ramp'



In Nederland zijn met name BP en Shell actief met boren naar olie. BP wil niet reageren op het onderzoek. Sieward Veeman, General Manager Wells Operations bij Shell, zegt zich niet helemaal vinden in de conclusies van Verweijen. Veeman: ,,We hebben inderdaad verbeteringen doorgevoerd in technieken voor diepwaterprojecten en nieuwe regels opgesteld. Maar aandacht voor de omgang met mensen was er bij ons altijd al wel. Daarmee onderscheiden wij ons van anderen. Die menselijke factor is wel nog belangrijker geworden na de ramp."



Veeman vervolgt: ,,Wij kijken in ons werk constant naar twee dingen: hoe voorkom je gevaren en hoe kom je ze te boven als er wel iets gebeurt? In trainingen simuleren we incidenten en hebben we ook oog voor communicatie. Je kunt nog zulke goede apparaten en procedures hebben, maar als het gedrag niet goed is, kun je nog steeds situaties creëren waarbij je ongelukken krijgt."