Eerste niertransplantatie van ene hiv-patiënt naar een ander

Cellen van diepgevro­ren mammoet na 28.000 jaar nieuw leven ingeblazen

12 maart Wetenschappers in Japan zijn er in geslaagd de 28.000 jaar oude cellen van een bevroren mammoet nieuw leven in te blazen. De onderzoekers deden dat door ze in te planten bij eicellen van muizen. De kans dat op deze manier de mastodonten weer tot leven worden gebracht is echter klein.