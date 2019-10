Eerste ruimtewandeling met alleen vrouwen een feit

Tijdens de laatste voorbereidingen, terwijl de vrouwen al in de luchtsluis van het ruimtestation zaten en hun pakken controleerden op lekkages, vlogen ze op een hoogte van 421 kilometer en met een snelheid van 27.597 kilometer per uur over Nederland. Het ISS kwam onder meer over Dordrecht en Nijmegen.



Koch zou eigenlijk al in maart een ruimtewandeling maken met een andere vrouwelijke astronaut, Anne McClain. Maar kort tevoren bleek er geen tweede ruimtepak in de maat medium beschikbaar te zijn. McClain werd vervangen door een man. Nu is er geen kledingprobleem. De wandeling van vandaag duurt ongeveer vijf uur.