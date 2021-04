Eerste testvlucht Marshelikopter groot succes: ‘Dit maakt geavanceerde technologie zo opwindend’

Van technici van Nasa wordt veel geduld gevraagd. Het duurde meer dan drie uur voordat data de afstand tussen de Mars-heli en de aarde hadden overbrugd. Die brachten het verlossende nieuws: de Ingenuity heeft zijn eerste testvlucht met glans doorstaan. De vluchtleiding in Pasadena, het Jet Propulsion Laboratory van Nasa, ging door het dak van vreugde bij het zien van de eerste graphic waaruit bleek dat de helikopter met een snelheid van 1 meter per seconde verticaal was opgestegen tot een hoogte van 3 meter, daar 30 seconden was blijven hangen om vervolgens met dezelfde snelheid weer neer te dalen en te landen. Toen ook de eerste beelden binnenkwamen, op nabije afstand opgenomen en verzonden door de Mars-lander Perseverance, gingen de armen de lucht in en klonk er minutenlang applaus. Zeker toen ook de Ingenuity (een halve meter hoog en 1,8 kilo zwaar) de technici zelfs beloonde met een foto, gemaakt toen hij in de lucht hing. Op het beeld is duidelijk de schaduw van de Mars-heli op het oppervlak te zien.