Eindhovense onderzoekers ontkrachten mythe over Griekse amfitheaters

Je kunt geen reisgids van Griekenland openslaan of je komt enthousiaste verhalen tegen over de klassieke amfitheaters en hun ongekende akoestiek. Hoe lang voor de geboorte van Christus de Griekse toeschouwers in de amfitheaters zonder enige vorm van versterking de acteurs woord voor woord konden verstaan. Dat zou te danken zijn aan de bijzondere vorm van die theaters die de geluidsgolven perfect naar achter en boven in het theater zou transporteren. Een prachtig verhaal maar, zo blijkt nu, ook niet meer dan dat!



Met gedetailleerde metingen hebben onderzoekers van de universiteit in Eindhoven aangetoond dat in de klassieke amfitheaters gesproken woord achterin niet te horen is. Dat zachte geluiden zoals het vallen van een munt maar reiken tot halverwege het theater en dat gefluister zelfs alleen op de voorste rijen is te horen. In geen van de drie theaters blijkt een stem met gewoon volume op de achterste rij verstaanbaar. Alleen een bijzonder luide acteerstem is op die plek goed te volgen.