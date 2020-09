Elon Musk: nieuw Starship komt terug naar aarde vanaf 18 kilometer hoogte

Video Astronau­ten van eerste commer­ciële ruimte­vlucht veilig geland in Golf van Mexico

2 augustus Ruimtevaarders Bob Behnken en Douglas ‘Doug’ Hurley, de eerste astronauten die in een baan rond de aarde konden reizen aan boord van een commercieel ruimtevaartuig, zijn in hun ruimtecapsule veilig geland op zee. De mannen verbleven twee maanden in het Internationaal Ruimtestation ISS, nadat ze met hun SpaceX Crew Dragon capsule werden gelanceerd vanaf Cape Canaveral in Florida.