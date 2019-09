Graftombes verbergen soms verhalen uit de middeleeuwen

autobiografie Bioloog Jan van Hooff vindt dat apen en mensen veel op elkaar lijken: ook de chimpansee heeft gevoel voor humor

21 september Jan van Hooff groeide op in Burgers’ Zoo, de dierentuin van zijn opa, met een baby-makaak als huisgenoot. Het was het begin van een leven met apen in de hoofdrol. Nu is er een boek.