Grootste ijsberg ter wereld scheurt af van Antarctica

Een gigantische ijsberg, die bijna twee keer zo groot is als de provincie Groningen, is afgescheurd van Antarctica. Het stuk drijft nu in de Weddellzee. Volgens de Europese ruimtevaartorganisatie ESA is het de grootste drijvende ijsberg ter wereld.

De ijsberg, die door wetenschappers is aangeduid als A-76, heeft een oppervlakte van bijna 4400 vierkante kilometer, en is 175 kilometer lang en 25 kilometer breed. Daarmee is het groter dan het Spaanse eiland Mallorca (3640 vierkante kilometer) en vier keer zo groot als de stad New York.

Tot nu toe was de grootste ijsberg 3380 vierkante kilometer (A-23A). Die drijft ook in de Weddellzee.

Wetenschappers ontdekten de A-76 op recente beelden van de satelliet Copernicus Sentinel-1 van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. De ijsberg is afgescheurd van het Filchner-Ronne-ijsplateau van Antarctica, het op een na grootste ijsplateau op aarde.

Gletsjerijs

Het plateau, dat gevormd wordt door gletsjerijs van het vasteland, heeft een oppervlakte van ongeveer 430.000 vierkante kilometer. Het ijs is er op sommige plekken 600 meter dik, en het water eronder is maximaal 1400 meter diep.

Volledig scherm Op satellietbeelden van ESA is te zien dat de ijsberg A-76 is afgescheurd van de ijsplaat bij Antarctica. © Via Reuters

Af en toe breken stukken van het ijsplateau af. Dat gebeurde in oktober 1998 met de ijsberg A38. Deze was met een oppervlakte van 7500 vierkante kilometer groter dan het landoppervlak van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe bij elkaar. Later viel de ijsberg in drie stukken uiteen.

Waterspiegel

Het afbreken van ijsbergen is niet ongewoon. Volgens Ted Scambos, gletsjerwetenschapper aan de Universiteit van Colorado, hangt dat niet samen met klimaatverandering. Omdat de ijsplaat al in de zee dreef voor het afbrak, verwacht Scambos niet dat het gevolgen heeft voor de stijging van de waterspiegel in de oceaan.



Onderzoekers denken dat de A-76 uiteindelijk in twee of drie stukken zal breken. Andere ijsbergen vielen de afgelopen jaren namelijk ook relatief snel uit elkaar. Volgens het Amerikaanse National Snow & Ice Data Center komt dat door de opwarming van de aarde.



Eerder dit jaar zeiden wetenschappers dat een andere enorme drijvende ijsberg, dat afkoerste op een eiland met pinguïns bij de zuidpunt van Zuid-Amerika, al flink kleiner was geworden en in stukken was gebroken.

