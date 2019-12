Hoe de Romeinen ons hebben leren shoppen

Lancering ruimtevaar­tuig Boeing mislukt: Starliner neemt 'verkeerde afslag’

20 december De eerste lancering van een nieuw ruimtevaartuig is mislukt. De capsule, de Boeing CST-100 Starliner, kwam niet in een juiste baan rond de aarde en kan het internationale ruimtestation ISS daardoor niet bereiken. De Starliner keert over een paar dagen terug naar de aarde.