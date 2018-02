Hoe kun jij leren schieten als een topbasketballer?

Revolutionaire vondst: 60.000 Mayabouwwerken ontdekt

3 februari Een nieuwe onderzoeksmethode heeft een gigantische Mayastad aan het licht gebracht. Eeuwenlang zaten de bouwwerken verborgen onder de Guatemalteekse jungle. ,,Dit is de grootste archeologische vondst in honderd jaar”, jubelen onderzoekers. De ontdekking plaatst alles wat we al wisten over de Maya’s in een nieuw perspectief.