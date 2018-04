Hoopvolle ontdekking voor met uitsterven bedreigde Tasmaanse duivels

De laatste twee decennia is de populatie met zo'n 80 procent afgenomen. De Tasmaanse duivel wordt geteisterd door een dodelijk kanker in het gezicht. De ziekte wordt overgedragen als ze bijten of paren.Een speciaal programma is in het leven geroepen om het vleesetende buideldier, dat alleen op het Australische eiland Tasmanië voorkomt, te redden.