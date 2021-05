Hulp bij hersenziektes: alzheimer te lijf met algoritmes en avatars

VIDEO 900 jaar oude mythe lijkt te kloppen: Stonehenge stond eerst ergens anders

12 februari De wereldberoemde stenencirkel Stonehenge in het westen van Engeland stond eerst mogelijk op een andere plek. Britse onderzoekers denken dat de stenen aanvankelijk waren neergezet in het westen van Wales. Jaren en jaren later zou een verhuizend volk de stenen hebben meegenomen naar hun nieuwe woonplek, 225 kilometer verder en in de buurt van het huidige Salisbury, waar ze 5000 jaar later nog steeds staan.