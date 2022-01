In eindeloos ‘meten is weten’ schuilt ook een gevaar: ‘We slaan door’

Juist rond de jaarwisseling meten we er weer op los. Het afgelopen jaar moet zoveel mogelijk in statistieken en lijstjes worden samengevat. Dat moet houvast geven, zeker in een tijd waarin het bestaan zo onrustig is door een pandemie, politieke onrust, polarisatie, klimaatverandering. Meten zou moeten leiden tot rust, tot overzicht, een afrekening met het verleden en nieuwe doelstellingen. In zijn boek De Meetmaatschappij legt onderzoeker Berend van der Kolk de gevaren bloot van al dat meten. ,,We verliezen uit het oog waarom we dat eigenlijk doen. Door ons zo hevig op meetbare prestaties van onszelf en anderen te richten, bevinden we ons meer en meer in een constante competitie met alles en iedereen. Mensen raken overbelast, terwijl gedaan wordt alsof wat niet meetbaar is niet bestaat, of onbelangrijk is’’, aldus de universitair hoofddocent aan de VU in Amsterdam.