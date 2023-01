James Webb-telescoop bevestigt bestaan rotsachtige exoplaneet die bijna even groot is als aarde

met video Duiker Ger­rit-Jan dacht dat hij ‘rotzooi’ vond maar trof trouwjurk uit 17e eeuw aan: ‘Zeer zeldzaam’

Duiker Gerrit-Jan Beitsma dacht dat hij ‘rotzooi’ had gevonden, zoals ‘zo vaak’. Viel mee. In werkelijkheid had hij delen van een zilveren trouwjurk uit de 17de eeuw in handen. Nu is het een pronkstuk van museum Kaap Skil op Texel.

11 november