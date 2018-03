Je merkt er weinig van, maar het wordt steeds donkerder op aarde

Je merkt er misschien weinig van, maar het wordt steeds donkerder op aarde. Hoe dat komt? Het heeft alles te maken met het uitdijen van ons sterrenstelsel. In het begin der tijden was het heelal een stuk kleiner dan het nu is. Het is bijna niet voor te stellen, maar ooit was het hele heelal niet groter dan een sinaasappel. In deze sinaasappel lag alles besloten; alle sterren die zich in het heelal bevinden. Een enorm hete bol met een zeer hoge dichtheid, met ontzettend veel energie.



Door de oerknal, 14 miljard jaar geleden, is die sinaasappel uit elkaar geklapt en begon het heelal met uitdijen. De eerste sterrenstelsel begonnen zich te vormen en het heelal koelde langzaam af.