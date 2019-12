Lancering ruimtevaartuig Boeing mislukt: Starliner neemt 'verkeerde afslag’

De Starliner werd vandaag gelanceerd, maar moest na het opstijgen afbuigen om achter het ISS aan te gaan. Zo zou hij de onderlinge afstand beetje bij beetje hebben verkleind, om uiteindelijk aan te koppelen. De motor bleef echter branden, het vaartuig bleef stijgen en vloog zijn 'afslag' voorbij. Er zat waarschijnlijk een fout in de software.



De timer werkte niet goed en daardoor wist de boordcomputer niet dat het tijd was om af te buigen. Boeing weet nog niet goed wat daar de oorzaak van is. Het toestel is in goede staat en keert over een dag of twee terug op aarde. Hij moet veilig landen op White Sands Space Harbor, een ruimtevaartterrein in de staat New Mexico.