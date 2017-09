Last van een burn-out? Ga hardlopen!

LAB GELDERLANDNIJMEGEN - Hardlopen kan een medicijn vormen tegen een burn-out. Wie drie keer per week rustig een rondje hardloopt is al minder vermoeid en beter geconcentreerd op het werk dan wie thuis op de bank blijft zitten.

Dat blijkt uit onderzoek van Juriena de Vries (29), die maandag promoveert aan de Radboud Universiteit. De afgelopen jaren deed De Vries onderzoek naar de relatie tussen een burn-out en hardlopen.

Een burn-out is tegenwoordig een van de meestvoorkomende problemen van werknemers en een belangrijke reden van ziekteverzuim. De afgelopen jaren heeft één op zeven werknemers last van burn-outklachten, volgens het CBS. Wie hier last van heeft, voelt zich bijvoorbeeld leeg aan het eind van de werkdag, emotioneel uitgeput of moe bij het opstaan. Het aandeel psychische beroepsziekten, waar een burn-out onder valt, is in drie jaar tijd toegenomen van 32 naar 42 procent van alle meldingen.

Prestatiedruk

Zorgwekkende cijfers, vindt ook psychologe De Vries, die promoveert aan het Behavioural Science Institute aan de Radboud Universiteit. ,,Een burn-out is echt een probleem van nu. Je hoort er steeds vaker over in de samenleving en ook jonge werknemers en studenten hebben ermee te maken. Ze vragen veel van zichzelf en ervaren een hoge prestatiedruk. Voor werkgevers is het een probleem, als personeel vanwege een burn-out afwezig is of slechter functioneert.’’



Tegelijkertijd met de toename van het aantal burn-outs bewegen we te weinig, zo constateert De Vries. Drie van de vijf werknemers in Nederland voldoet niet aan de Nederlandse norm van gezond bewegen. ,,Die norm houdt in dat je vijf dagen per week minstens 30 minuten matig of intensief beweegt. Omdat er al vermoedens bestonden dat beweging kan helpen tegen burn-outklachten, ben ik dat gaan onderzoeken.’’

Quote Jonge werknemers en studenten vragen veel van zichzelf en ervaren een hoge prestatiedruk Juriena de Vries, onderzoeker

Hardlooptherapie

Voor haar promotie onderzocht De Vries hardlooptherapie bij honderd studenten en honderd werknemers die kampen met burn-outklachten. In een periode van zes weken liet zij de helft van beide groepen hardlopen in een rustig tempo, na de eerste periode volgden de overige deelnemers. De studenten liepen hard vanaf het Radboud Sportcentrum door Nijmegen, de werknemers in Gorinchem. ,,Uit een vragenlijst bleek vooraf al dat de deelnemers kampten met vermoeidheid, wat de belangrijkste klacht is bij mensen met een burn-out. We lieten ze op een tempo hardlopen waarop ze nog wel met elkaar konden praten. Niet te hard dus.’’

Het hardlopen bleek een genezend effect te hebben. Niet alleen waren de studenten en werknemers minder vermoeid en sliepen ze rustiger na de zes weken, ook voelden werknemers zich beter in staat om te werken. ,,Ze hadden minder moeite met inspannende taken dan voor die zes weken, voelden zich niet zo uitgeput en maakten minder fouten. Dit bleek uit vragenlijsten, maar ook uit een test waarbij ze taken deden op de computer.’’

Rustig