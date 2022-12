Lek in Russisch ruimtestation, mogelijk door meteorieten

Zo zag de wereld de laatste ‘supermaan’ van 2022

Voor de vierde maand op rij kregen we afgelopen nacht een supermaan te zien. Het is meteen ook de laatste dit jaar. Een supermaan is een volle maan die 14 procent groter en 30 procent helderder lijkt dan normaal, omdat de maan dan erg dicht bij de aarde staat. Geniet hieronder van de mooiste foto’s van de ‘supermaan’.

12 augustus