Magische rituelen om geesten op te roepen zijn van alle tijden

Dit artikel is verwijderd

Op deze plaats stond een nieuwsstuk over het medicijn Ivermectine, een anti-parasitair middel dat sinds jaar en dag wordt gebruikt tegen oa rivierblindheid en dat sinds de uitbraak van de coronapandemie door sommigen als effectief tegen Covid-19 wordt gezien. Volgens een studie die afgelopen week in diverse media verscheen heeft Ivermectine de bijwerking dat het mannen onvruchtbaar maakt. Helaas blijkt het onderzoek bij nader inzien gedateerd, ook zijn er vraagtekens te plaatsen bij het wetenschappelijke kwaliteitsgehalte. Daarom hebben we het artikel verwijderd. Excuses voor het ongemak.

9 september