Met een stukje plastic in de darmen vliegen de kilo's eraf

Lab GelderlandARNHEM/ NIJMEGEN - Kilo's kwijtraken én minder last hebben van je suikerziekte? Een plastic 'mouw' in je dunne darm kan helpen, stelt onderzoeker Parweez Koehestanie van het Radboudumc. Al is het niet de ultieme oplossing.

Het is volgens onderzoeker Parweez Koehestanie (35) uit Vleuten een enorm probleem in Nederland: overgewicht. 49 procent van de bevolking is te zwaar en heeft een Body Mass Index (BMI) van boven de 25.

Vrijwel altijd gaat dat gepaard met andere aandoeningen. Meest bekende voorbeeld: diabetes type 2. Hoewel dit ouderdomssuikerziekte wordt genoemd, kampen ook steeds meer jonge mensen hiermee.

Maagverkleining

Koehestanie onderzocht de effecten op overgewicht en suikerziekte van een EndoBarrier, ook wel 'darmmouw' genoemd. Wie zo'n ingreep liet doen, kreeg een 60 centimeter lange, flexibele plastic 'mouw' aan de binnenkant van de dunne darm. ,,In Duitsland en Spanje wordt zo'n ingreep vaak gedaan, net als in het Midden-Oosten. In Nederland nu niet. Zo'n darmmouw moet er na een jaar uit en is minder ingrijpend dan een maagverkleining. Dat tast je maag-darmstelsel voor altijd aan.’’

Kilo's minder

Quote Opvallend was dat bij een groot deel van de deelnemers met de suikerziekte minder ernstig werd Om te achterhalen wat een EndoBarrier uithaalt, volgde hij in het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate een jaar lang twee groepen mensen met overgewicht en suikerziekte. De ene groep probeerde kilo's kwijt te raken met alleen een dieet, de andere kreeg ook een darmmouw. ,,Opvallend was dat bij een groot deel van de deelnemers met de EndoBarrier de suikerziekte minder ernstig werd. Ze hoefden minder insuline te spuiten bijvoorbeeld. Een paar patiënten werden volledig suikerziektevrij. Bij de dieetgroep was dat bij niemand.’’

Ook de kilo's vlogen er sneller af bij de groep met de mouw om de darm. ,,Het gewichtsverlies was gemiddeld 10,6 kilo, bij de dieetgroep maar 5 kilo.’’

Hormoon

Een darmmouw stilt onder meer de honger en zorgt zo voor gewichtsverlies. ,,Het voedsel komt niet direct in contact met het eerste stukje van de dunne darm, waardoor er een hormonale verandering komt. Het hormoon GLP-1 wordt mogelijk meer geproduceerd en dat zorgt voor een minder groot hongergevoel. Ook stijgt hierdoor de productie van insuline en de gevoeligheid voor glucose, waardoor mensen afvallen en patiënten met suikerziekte minder insuline in het lichaam hoeven te spuiten.’’

Ernstig overgewicht

De tekst gaat onder de foto verder Volledig scherm Groente en fruit is vaak duurder dan snoep en koek. © ANP XTRA Het aantal te zware mensen is verdubbeld vergeleken met twintig jaar terug. 14 procent kampt zelfs met ernstig overgewicht, met een BMI boven de 30. ,,Ook bij kinderen tussen 4 en 8 ligt dit percentage zo hoog. Ik heb het idee dat veel mensen niet beseffen dat het probleem zo groot is’’, zegt Koehestanie. Was overgewicht vroeger een welvaartsziekte, nu zijn volgens de maag-darm- en leverarts in opleiding aan het Radboudumc juist armere mensen vaak te zwaar. ,,Komt onder meer doordat ongezond eten goedkoper is. In de supermarkt betaal je zo'n 0,85 cent voor gevulde koeken en meer dan 1 euro voor een tros tomaten. Ongelooflijk.’’

Preventie