Met genoeg data is alles te voorspellen, zelfs God zou met algoritmes te bevatten zijn

Hubble is pure passie: troetelte­le­scoop opent een wonderbaar­lij­ke wereld

10 mei Spreek met astronomen over Hubble en er klinkt meteen liefde door in hun stem. De ruimtetelescoop is met alle verzamelde informatie al dertig jaar lang een bron van inspiratie. ,,Dit is niet zomaar een telescoop. Het is de telescoop van de mensheid.’’