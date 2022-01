Nasa en ESA maken plannen voor schoonmaak ruimte-afvalberg

3 miljoen per dag Walvispoep brengt microplas­tics in beeld: ‘Toeristen schepten het met een netje uit het water’

Walvissen in de buurt van Auckland in Nieuw-Zeeland eten zo’n 3 miljoen deeltjes microplastic per dag. Onderzoekers van de Universiteit Leiden en de Universiteit van Auckland komen tot die conclusie in een onderzoek naar walvispoep.

1 december