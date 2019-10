NASA schrijft historie: ruimtewandeling met alleen vrouwelijke astronauten

Astronaut Christina Koch zou eigenlijk begin dit jaar al een uitstapje maken met een andere vrouwelijke collega, de Amerikaanse Anne McClain. Het plan was om samen installatiewerk uit te voeren aan de buitenkant van het ISS. Helaas bleek er toen maar één ruimtepak in maatje medium te zijn. McClain had al eerder een ruimtewandeling gemaakt en had getraind om, bij gebrek aan een passend bovenstuk, voor haar tweede ‘spacewalk’ in maatje L te kruipen. Een paar dagen later voelde ze zich toch niet helemaal lekker in het wat ruimere pak en blies ze, in samenspraak met NASA, de historische duo-wandeling af. Lees verder onder de foto.

‘Seksisme’

Van een herkansing kwam het helaas niet. ,,Gezien het zeer drukke werkschema aan boord van het ruimtestation dit voorjaar, met ruimtewandelingen en verschillenden herbevoorradingsmissies, hebben de teams besloten om het schema aan te houden in plaats van het aanpassen van een ruimtepak’’, verklaarde NASA. Het resultaat was dat Koch met een mannelijke collega het luchtledige instapte om een stel verouderde batterijen te vervangen aan de buitenzijde van het station. ‘Seksisme’, klonk het op sociale media. Zelfs voormalig presidentskandidaat Hillary Clinton deed een duit in het zakje. ,,Maak een extra pak’’, twitterde ze. McClain zag zich genoodzaakt die feministische discussie te smoren. ,,Deze beslissing is genomen op mijn aanbeveling’’, schreef ze op Twitter. ,,Leiders moeten soms moeilijke beslissingen nemen. Gelukkig werk ik met een team dat op mijn oordeel vertrouwt. We moeten geen risico’s nemen. Veiligheid gaat boven alles.’’

Tweede pak

McClain maakte later alsnog een wandeling in het enige pak. Het tweede pak in maat M is er nu wel en dus kan de historische gebeurtenis werkelijkheid worden. Zij het niet met McClain. Christina Koch gaat nu samen met mede-ISS’er Jessica Meir de accu’s vervangen van het zonne-energiesysteem van het ruimtestation.



Gedurende de halve eeuw dat de mens in de ruimte bivakkeert, deden zo'n 60 vrouwen dat. Daar tegenover staan bijna 500 mannelijke astro- en kosmonauten. In 1963 was de Russische Valentina Teresjkova de eerste dame in de ruimte. 21 jaar later maakte Svetlana Savitskaja de eerste vrouwelijke ruimtewandeling.